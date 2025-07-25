شاهندا المغربي تدير مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للسيدات

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة جنوب أفريقيا وغانا المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب إلى المحكمة المصرية شاهندا المغربي .

يضم الطاقم شاهندا المغربي حكما للساحة، ويعاونها كلا من يارا عاطف مساعد أول، وهدي عافين مساعد ثان، ودرصاف جنواطي حكما رابعا، والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو والجابوني بيير جيسلان أوتشو حكم مساعد لتقنية الفيديو والكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو حكم مساعد لتقنية الفيديو .