قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش شبهات |رد حاسم من التعليم على المشككين في نتيجة الثانوية العامة 2025
رد ساخر | مبابي يعلق على أنباء رفضه حمل الشعلة في أولمبياد باريس
منظمة أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية
الحق قدم .. ما الموعد الأخير لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025؟
أمين الإفتاء: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروط
الإسماعيلي يفوز على سبورتنج في أول تجارب الفريق بالإسكندرية
التعليم تكشف آلية التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025
الشوط الأول.. الأهلي يتفوق على البنزرتي وديا بثنائية
كيم جونج أون يقرع طبول الحرب .. استعدوا لمواجهة عسكرية حقيقية
بداعٍ عرقلة التفاوض .. مصطفى بكري : ترامب توعد حماس بإنهاء وجودها
فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة
وليّ أمر عن نتائج الثانوية: ابني كان بياخد 3 دروس في المادة ولم يحقق حلمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية منددا بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية: محاولات تحريضية مشبوهة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه البالغ من "الدعوات المشبوهة" التي يطلقها البعض لتنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية بالخارج تحت مزاعم دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه التحركات تقف وراءها جهات معادية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، بهدف التحريض ضد الدولة المصرية وتشويه مواقفها الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن التحركات التحريضية التي تتم بدعوى التضامن مع غزة، لا تخدم في الحقيقة القضية الفلسطينية، بل توظفها لأغراض سياسية مشبوهة تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي والإساءة لصورة مصر ومؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن تلك الدعوات تأتي بتوقيتات محسوبة، وتتزامن مع خطاب عدائي متكرر يروج لأجندات خارجية.

وشدد الحزب على أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى ما قدمته من مساعدات إنسانية عاجلة، وجهود سياسية ودبلوماسية دؤوبة لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة في غزة، وهو ما شهد به العالم بأسره، مقارنة بصمت الكثير من الحكومات التي وقفت موقف المتفرج.

واختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على دعم القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما تبذله من تحركات لنصرة القضية الفلسطينية وإنقاذ المدنيين من آلة الحرب والتجويع.

غزة مصر فلسطين الجبهة الوطنية مصر والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

أشرف زكي

نقابة المهن التمثيلية تتخذ إجراءات قانونية ضد صفحة تنشر صورا مفبركة للفنانات

وليد توفيق

شكرا لكل اللي سألوا عني.. وليد توفيق يرد على شائعة وفاته

وزير الثقافة

وزير الثقافة يطالب المبدعين بتعزيز الهوية العربية وصون التراث

بالصور

منظمة أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية

أطفال غزة يعانون من سوء التغذية
أطفال غزة يعانون من سوء التغذية
أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

أفضل الأطعمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة
أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

علاج ثوري لسرطان الثدي.. أخر تطورات توصل إليها العلم تطيل العمر وتمنع تفاقم المرض

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد