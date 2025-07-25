كل المباريات | قرار حاسم من رابطة الدوري السعودي في هذا الشأن

اتخذت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارًا إداريًا حاسمًا قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، يقضي برفض كافة طلبات تأجيل المباريات خلال الموسم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية وضمان عدالة المنافسة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد أبلغت الرابطة جميع الأندية رسميًا بعدم قبول أي طلبات لتأجيل المباريات مهما كانت المبررات، وذلك استنادًا إلى رؤية فنية وتنظيمية تسعى للحفاظ على استقرار جدول الدوري ومواعيده، بعد ما شهدته المواسم السابقة من جدل بسبب كثرة التأجيلات، خصوصًا من قبل الأندية التي تنافس في أكثر من بطولة، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا.

ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع سياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم الرامية إلى تطوير البيئة التنافسية وتفادي الإرباك الذي قد يترتب على تأجيل المباريات، والذي طالما أثر على سير البطولة بشكل منتظم وأدى إلى تفاوت في عدد مباريات الفرق، الأمر الذي يعتبره مسؤولو الرابطة إخلالًا بمبدأ العدالة.

وكان عدد من الأندية قد عبّر في السنوات الماضية عن امتعاضه من ضغط المباريات، مطالبًا بإعادة النظر في جدولة المسابقات المحلية عند تداخلها مع المشاركات القارية، إلا أن القرار الجديد يشير إلى أن الرابطة ستتعامل بصرامة مع هذا الملف، مع مراعاة محدودة للروزنامة الدولية والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكدت الرابطة أنها ستعلن رسميًا جدول مباريات الموسم الجديد خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن عملية الجدولة ستراعي ارتباطات المنتخب السعودي الأول وكذلك المشاركات الخارجية لبعض الأندية، ولكن من دون أن يكون ذلك ذريعة لتعديل مواعيد المباريات المحلية.

ومن المنتظر أن تُفتتح المنافسات المحلية بمواجهة مثيرة في بطولة كأس السوبر السعودي، والتي ستقام خارج الحدود وتحديدًا في هونغ كونغ، خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، لتكون باكورة الموسم الذي يُتوقع أن يشهد إثارة كبيرة وتنافسًا محمومًا بين الأندية، في ظل الصفقات القوية والتحضيرات المتقدمة التي شهدها الميركاتو الصيفي الجاري.