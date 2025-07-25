إنجاز لـ تنس الطاولة .. جودي شريف تحصد برونزية بطولة التحدي الإفريقي بنيجيريا

حققت جودي شريف، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ولاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، إنجازًا بتتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة التحدي الإفريقي لتنس الطاولة، التي أقيمت بمدينة لاجوس بنيجيريا خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجاري.

يأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، باكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الشابة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

ويعد تتويج جودي شريف ترجمة عملية لجهود الوزارة في دعم الناشئين والناشئات في مختلف الألعاب، ويعكس تطور مستواها الفني، وقدرتها على تمثيل مصر بصورة مشرفة على الساحة القارية.

كما شهدت البطولة مشاركة اللاعب حمزة سليمان، أحد لاعبي المشروع القومي، والذي قدم أداء جيدًا وودع المنافسات من الأدوار النهائية، في مشاركة مهمة تضاف إلى سجله التنافسي في إطار الإعداد والتطوير المستمر استعدادًا لبطولات المقبلة.

وقد وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للبطلة جودي شريف على هذا الإنجاز، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لأبطال المشروع القومي في مسيرتهم نحو منصات التتويج العالمية.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة كلاً من، حمزة سليمان، محمود العراقي، ملك صلاح، جودي شريف، ويقود المنتخب فنيًا المدرب حسام مرسال.

وتعد البطولة واحدة من أبرز البطولات القارية، وتمثل مرحلة تأهيلية إلى أسبوع الأمل الدولي، المقرر إقامته في إنجلترا خلال الفترة من 13 وحتى 19 أكتوبر المقبل، ما يمنح اللاعبين فرصة ثمينة لصقل مهاراتهم واكتساب احتكاك فني مميز مع مختلف المدارس في القارة.

وعلى صعيد آخر، يستعد منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 19 سنة للمشاركة في بطولة إفريقيا، التي ستقام أيضًا في نيجيريا خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة 20 لاعبًا ولاعبة من مصر.