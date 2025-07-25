صحفي: الدولة العميقة بأمريكا تعتبر مصر حليفا استراتيجيا لا يمكن خسارته

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعتبر مصر حليفًا استراتيجيًا لا يمكن خسارته، مشددًا على أن ما يُروّج في بعض وسائل الإعلام الأمريكية لا يعكس الحقيقة الكاملة للعلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وأكد عزت إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، إنه أجرى جولة موسعة منذ شهرين في واشنطن شملت لقاءات مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونجرس ومراكز أبحاث مؤثرة، وجميعهم أكدوا أن مصر لا تزال تمثل حجر زاوية في أمن الشرق الأوسط.

ضرورة الإصغاء للرؤية المصرية

وأوضح أن المؤسسات الأمريكية ترى ضرورة الإصغاء للرؤية المصرية في قضايا الإقليم، خصوصًا في ظل ما قدمته القاهرة من مبادرات أكثر إنسانية وعدلًا تجاه الشعب الفلسطيني مقارنة بخطط مثل ريفيرا ترامب، التي سعت لتحجيم الفلسطينيين اقتصاديًا داخل غزة.

وأشار إلى أن التيارات المحافظة مثل ماجا المؤيدة لترامب، ورغم انتقاداتها التقليدية، تدرك أهمية استقرار العلاقات مع مصر لأسباب استراتيجية، تشمل أمن قناة السويس، والعلاقة مع إسرائيل، وأمن الطاقة والخليج، مشيرًا إلى أن أي خلافات يجب احتوائها سريعًا لتجنب الإضرار بالمصالح المشتركة.