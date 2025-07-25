قرار صادم من رابطة الدوري الأمريكي ضد ميسي وألبا

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف الثنائي ليونيل ميسي وجوردي ألبا، لاعبا إنتر ميامي، مباراة واحدة لغيابهما عن مباراة كل النجوم.



لم يشارك ميسي وألبا في المباراة بين الدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري المكسيكي لكرة القدم على الرغم من اختيارهما للمشاركة، فيما لم يلعب ميسي للراحة وسط جدول مباريات مزدحم، وكان ألبا يعاني من إصابة سابقة.



وفقًا لقواعد الدوري الأمريكي لكرة القدم، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة لا يحق له المشاركة في المباراة التالية لفريقه.



سيغيب اللاعبان عن مباراة ميامي على أرضه يوم السبت ضد إف سي سينسيناتي، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية.



في حين كان إنتر ميامي ينتظر قرار الرابطة، تدرب كل من ميسي وألبا مع النادي يوم الجمعة استعدادًا لمباراة السبت.



وقال دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم: "أعلم أن ليونيل ميسي يعشق هذا الدوري، لا أعتقد أن هناك لاعبًا - أو أي شخص - قدم أكثر مما قدمه ميسي للدوري الأمريكي لكرة القدم. أتفهم تمامًا، وأحترم، وأُعجب بالتزامه تجاه إنتر ميامي، وأحترم قراره".



وأضاف: "للأسف، لدينا سياسة راسخة بشأن المشاركة في مباراة كل النجوم، واضطررنا لتطبيقها. كان قرارًا صعبًا للغاية".



واختتم جاربر أن الدوري سيعيد تقييم السياسة وسيعمل مع اللاعبين لتحديد كيفية تطوير هذه القاعدة.