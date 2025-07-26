صفقات الأهلي تثير التفاؤل.. محمد شريف وبن رمضان يلفتون الأنظار والبدلاء جاهزون

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن الصفقات الجديدة للنادي الأهلي بدأت تؤتي ثمارها مبكرًا، حيث ظهر تأثير اللاعبين الجدد في المعسكر التحضيري بتونس، وبرز من بينهم محمد شريف ومحمد بن رمضان، اللذان قدما مستويات مميزة تعزز من قوة الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح إسلام مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد،أن الأهلي يمتلك الآن توليفة متوازنة بين الخبرة والشباب، مشيرًا إلى أن عمق التشكيلة سيساعد الفريق على خوض جميع البطولات بقوة.

وأكد أن المدرب ريبيرو أتاح الفرصة لمعظم اللاعبين خلال فترة المعسكر، مما منح البدلاء فرصة إثبات أنفسهم والاقتراب من التشكيل الأساسي.

جماهير القلعة الحمراء

كما طمأن جماهير القلعة الحمراء على حالة اللاعب كريم فؤاد، موضحًا أن إصابته ليست مقلقة وأنه سيعود قريبًا للملاعب، مشددًا على أن الجهاز الفني يعمل بكل جدية لتجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا استعدادًا لضربة بداية الموسم الجديد.