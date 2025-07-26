مصر تواصل الصدارة في تصدير البرتقال والفراولة.. نقيب الزراعيين يوضح

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إننا نعد الدولة رقم واحد في تصدير البرتقال، وذلك بعدما قامت وزارة الزراعة والجهات المعنية باتخاذ العديد من الإجراءات وتكويد المزارع.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن تكويد المزارع يتيح تتبع لعملية الإنتاج، مما ساهم في تحسين جودة المنتج النهائي، متابعا: زيادة الصادرات لا يقتصر فقط على البرتقال بل على العديد من المحاصيل الزراعية.

واسترسل: الإجراءات المتخذة عززت من الصادرات، مضيفا: الجزء الأكبر من الفراولة يتم تصديرها كـ فراولة مبردة، المساحة المنزرعة منها تزداد سنويا، نتيجة زيادة الطلب عليها.

وشدد على أن المنتجات المصرية تصل إلى 130 دولة على مستوى العالم، ولكن أكبر حاصلة زراعية تذهب للاتحاد الأوروبي والأشقاء في دول الخليج.