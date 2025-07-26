قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تأمر بتسليم كلب رجل أعمال شهير في تعديه على نجلي زينة بالشيخ زايد
9 شهداء بنيران الاحتلال قرب نقطة المساعدات الأمريكية جنوب خان يونس بغزة
الدولية لدعم فلسطين تشيد بالدور المصري في خدمة القضية الفلسطينية
رسميا .. كولومبوس الأمريكي يتعاقد مع وسام أبو علي
خدعة.. الاتحاد الهندي يفجر مفاجأة بشأن طلب تشافي تدريب المنتخب
حماس تفعل بروتوكول الموت | هل بدأ العد التنازلي للأسرى الإسرائيليين؟
أكسيوس: إدراة ترامب تدرس تغيير استراتيجيتها في غزة
هاجر الأولى على المكفوفين .. والدتها سجلت لها المواد وقادتها إلى قمة الثانوية الأزهرية
مستقبل وطن: تشكيل فرق لدعم أوائل الثانوية حتى التخرج.. ومستعدون لتوفير منح دراسية
نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ في مستشفى سوهاج الجامعي
رحيل وسام ابو علي.. خالد طلعت: الخطيب رجع في كلامه للمرة الثالثة
بنات الغربية يرفعن راية الأزهر.. والمحافظ يهاتفهن مهنئًا: أنتن فخر مصر وأملها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد وصول فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى مصر استعدادًا لبطولة العالم

بطولة العالم لكرة اليد
بطولة العالم لكرة اليد
محمد سمير

أكد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، موعد وصول فريق عمل الاتحاد الدولي، استعدادًا لانطلاق البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وكشف فتحي أن فريق عمل الاتحاد الدولي سيصل إلى مصر بداية من الثلاثاء المقبل، وسيجري جولة تفقدية إلى الصالات التي تستضيف البطولة في مصر، للاطمئنان على كافة الترتيبات، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والشركة المتحدة، والاتحاد المصري لكرة اليد.

وأكد فتحي أن العمل على تنظيم البطولة يسير على ما يرام والاستعدادات على قدم وساق، وجميع اللجان مستمرة في عملها بشكل مكثف للخروج بالصورة الأمثل أمام العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وقد أعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستنقل حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر والعالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية للبطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية.

خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا الاتحاد الدولي مصر تستقبل العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بنسبة نجاح 53.99%.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

ترشيحاتنا

الطلاب

خواطر اجتماعية.. الدكتورة سعاد العزازي: قيمة الإنسان أصبحت مرهونة بالشهادة الجامعية

الثانية على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي والمواد الشرعية كانت سهلة

الثانية على الجمهورية بالأزهر : كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل.

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة والقرآن ساعدني على التركيز والتنظيم في المذاكرة

بالصور

الجو نار بكرة.. أطعمة ومشروبات تقلل الحرارة

الحر
الحر
الحر

لمستخدمي الإيربودز.. 7 مخاطر صحية تهدد سمعك ونفسيتك

مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة
مخاطر الإفراط في إستخدام الايربودز لساعات طويلة

"طفولة تحت الحصار".. سوء التغذية يهدد أطفال غزة بـ8 مضاعفات صحية ونفسية خطيرة

مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة
مضاعفات مدمّرة لسوء التغذية بين أطفال غزة

أخبار السيارات| مشترو السيارات الكهربائية يبتعدون عن تسلا.. فولكس فاجن تخسر بسبب ترامب

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

المزيد