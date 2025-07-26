إصابة سيدتين في سقوط سقف عقار في أبو سليمان شرق الإسكندرية

شهدت منطقة أبو سليمان بنطاق حي شرق الإسكندرية، اليوم السبت، سقوط سقف الدور الأول العلوي بالعقار الكائن في شارع الفتح، أرض المفتي القديمة، ما أدى إلى إصابة سيدتين من قاطني الشقة بإصابات طفيفة.

وتلقى قسم شرطة رمل ثان، بلاغا، يفيد بسقوط سقف داخل أحد العقارات السكنية.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية، وقوة من وحدة مباحث القسم لموقع الحادث، بالتزامن مع الدفع بثلاث سيارات من قوات الحماية المدنية مدعومة بفرق الإنقاذ، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابتين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

وأفادت المعاينة الأولية، بأن السيدتين كانتا داخل الشقة أثناء انهيار السقف، ما أدى لإصابتهما بإصابات طفيفة نتيجة سقوط أجزاء من السقف عليهما، وتم إسعافهما ميدانيا قبل نقلهما إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات الطبية.

وبدأت فرق من الحماية المدنية في تمشيط المكان والتأكد من عدم وجود مصابين آخرين أسفل الأنقاض.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا حول العقار لتأمينه ومنع اقتراب المواطنين، وذلك لحين الانتهاء من الفحص الفني الذي تُجريه لجنة هندسية متخصصة؛ لتقييم الحالة الإنشائية للعقار وتحديد أسباب الانهيار، ومدى خطورته على السكان المجاورين.

ويتابع مسؤلو حي شرق تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وهندسية، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المحيطة.