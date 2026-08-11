الأعلى للثقافة: "قوتنا في شبابنا" تستهدف اكتشاف المواهب وتنمية الإبداع

قال الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن مبادرة "قوتنا في شبابنا" في دورتها الثالثة تستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 عامًا، وتسعى إلى تنمية مهاراتهم واكتشاف المواهب في مجالات إبداعية متنوعة، موضحًا أن المبادرة توسعت هذا العام لتشمل ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضح العزازي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحور الأول يركز على السينما، من خلال الإخراج والتصوير السينمائي، فيما يتناول المحور الثاني الفنون الأدائية، عبر ورش التمثيل والإخراج المسرحي والإلقاء والتقديم، بينما يختص المحور الثالث بالكتابة والإبداع، باعتبار الكلمة نقطة البداية لكل عمل إبداعي.

وأضاف أن الدورة تشهد مشاركة 513 شابًا وفتاة يمثلون 14 محافظة، ويتم اختيار المشاركين من خلال لجان متخصصة تضم أكاديميين ومبدعين وفنانين، بعد التقديم إلكترونيًا، وفقًا لرغبات المتقدمين وإمكانات البرامج المتاحة.