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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ينفذ مجموعة من محاضرات الوعي الأثري

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة
محمد الاسكندرانى

نظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ، دورة تدريبية على يد متحصصين ، تضمنت عدد من المحاضرات دعمت بورشاً تطبيقية، وذلك في إطار إثراء الوعي الآثري.


أوضحت إدارة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ، أن المحاضرات تضمنت عنوانيها  التحديات ، و الرقمنة ودور تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على التراث ،و دور المؤسسات الحكومية في تنمية ذوي القدرات الخاصة من خلال تجربة متحف الفن الإسلامي .

متحف الفن الإسلامي


أفادت إدارة المتحف ، أن المحاضرات تضمنت أيضا ،"المعارض المؤقتة ..الآداة العلمية، الثقافية، التعليمية والاقتصادية .. لمتحف مستنير" ، ومهارات الإلقاء والتواصل وتطبيقات على تحف المرأة بمتحف الفن الإسلامي.


يذكر أن بدأت فكرة إنشاء متحف الفن الإسلامي في عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلا في عهد الخديوي توفيق عام 1880، حين قام فرانتز باشا بجمع التحف الإسلامية وعرضها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله.. تغير اسم المتحف من “المتحف العربي” إلى “متحف الفن الإسلامي” في عام 1951، ليعكس طابعه الشامل للفنون الإسلامية عبر العصور.
 

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