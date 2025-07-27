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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعوة للمشاركة ..متحف الإسكندرية القومي ينظم ورشة "بصمة خشب"

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي
محمد الاسكندرانى

ينظم القسم التعليمي بـ متحف الإسكندرية القومي ، ورشة "بصمة خشب" بمناسبة العيد القومى لمحافظة الاسكندرية ،لتكون تجربة تعليمية تُعيد اكتشاف الحرفة اليدوية كوسيلة للتعبير الفني والتواصل مع التراث.
أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي ، أن ورشة "بصمة خشب" تبدأ اليوم الأحد وتنتهي غدا الأثنين ،وتستهدف الفئة العمرية 19 سنة فيما فوق .

متحف الإسكندرية القومي

 

أفادت إدارة المتحف ، ضرورة أن يحمل مع المشاركين الخامات المطلوبة ،عبارة عن قطعة ابلكاش ،الوان جغرافيت أو خشبية أو اكليريك، بالإضافة إلى سنفرة وسط،ومادة سيلروبولش تلميع واكسسوارات حسب الرغبة.
جاء ذلك ضمن خطة المتحف ، في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الهامة والتى تستهدف رفع الوعى الثقافي والسياحي ،وتوفير مناخ مميز من دعم الزائرين والسائحين.

يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.
ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.
 

متحف الإسكندرية القومي متحف الإسكندرية الإسكندرية متحف بصمة خشب العيد القومى لمحافظة الاسكندرية

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