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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الآثار : تعليمات مشددة لـ تعامل المتاحف مع ارتفاع درجات الحرارة

متحف
متحف
محمد الاسكندرانى

أعلنت الإدارة العامة لإدارة الآزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار ، أن وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس الحار المقرر أن تكون ذروتها اليوم الأحد ، إلتزام المواقع الآثرية والمتاحف بتعليمات الإدارة حفاظا على الآثر.

 السياحة والآثار


أوضحت الإدارة العامة لإدارة الآزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار ،إنها أصدرت تعليملت هامة بشأن التعالم مع إرتفاع درجات الحرارة ،وهى كالتالي .


1- التحقق من الأسلاك الكهربائية ، عبر فحص الأسلاك الكهربائية بانتظام بحثًا عن أي تلف أو تآكل واستبدالها في حالة الضرورة، وتجنب تحميل المقابس الكهربائية بأكثر من طاقتها. 
2- الحذر من مصادر الحرارة  ،وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصادر الحرارة مثل المواقد والسخانات والأجهزة الكهربائية
3- مراجعة وصيانة أجهزة التكييف ، بالإضافة إلى أجهزة التدخين ،وإطفاء السجائر بشكل كامل والتخلص منها في مكان آمن، وتجنب التدخين في الأماكن غير المخصصة لذلك.
4- التأكد من أجهزة الإنذار ،وصلاحيتها وعملها بانتظام وعمل صيانه لها اذا لزم الامر ،و التأكد من خلو مخارج الطوارئ لأي عوائق وسهولة الوصول إليها. 
5-تجنب إستخدام الأدوات القابلة للاشتعال بالقرب من مصادر الحرارة  ، بالإضافة إلى التأكد من وجود طفايات الحريق ،في أماكن واضحه حتى يسهل استخدامها وتدريب الأفراد على استخدامها والمرور المستمر عليها 
6- التشديد على تخزين المواد القابلة للاشتعال ،بعيداً عن مصادر الحرارة ووجود التهوية الجيدة"على سبيل المثال مواد الترميم إن وجدت". 
7- التخلص من النفايات الضارة داخل وخارج المبني إن وجدت لانها من الأشياء المسببة للحرائق مع الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
 

الإدارة العامة لإدارة الآزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار السياحة والآثار متاحف الطقس ارتفاع درجات الحرارة

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