انطلاق معسكر المنتخب الوطنى تحت 16 سنة

بدأ المنتخب الوطنى تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكرًا مفتوحًا، اليوم، في مركز المنتخبات الوطنية، في إطار تحضيراته للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا، التي تنطلق أوائل نوفمبر 2025، والمؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا تحت 17 عامًا 2026.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف 74 لاعبًا سينضمون للمعسكر على مرحلتين.. المرحلة الأولى تبدأ اليوم وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتضم 36 لاعبًا جديدًا، منهم 4 حراس مرمى سيشاهدهم الجهاز الفني لأول مرة؛ وذلك للوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية، والاستعانة بمن يصلح منهم للانضمام للقوام الأساسى.

وتبدأ المرحلة الثانية من الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وتضم 38 لاعبًا من الهيكل العام للمنتخب؛ بهدف مراجعة التعليمات الفنية لهم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد تصفية العدد حتى الوصول للهيكل الأساسى للمنتخب.

المعسكر يقام بهدف توسيع قاعدة الاختيار، ومنح الفرصة للجميع لإثبات جدارتهم بارتداء تيشيرت المنتخب، ويأتي بعد أيام قليلة على انتهاء معسكر مشابه ضم 40 لاعبًا ممن ينشطون في أندية خارج مصر، وهي سابقة جديدة أثمرت عن ظهور 4 عناصر جديدة أثبتت جدارتها بالدفاع عن ألوان المنتخب خلال الفترة القادمة مع إمكانية منح فرص أخرى للمزيد من المواهب.