السياحة والآثار في أسبوع .. أبرزها إطلاق رحلات مدرسية مجانا وإكتشافات جديدة

حققت وزارة السياحة والآثار ،خلال الأسبوع الماضي العديد من التحركات التى تخدم قطاعتها خاصة في الإهتمام بالمدارس الحكومية والاكتشافات الآثرية ،نسردها لكم بالتفصيل السطور القادمة.

منصة "رحلة"

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي الأثري لدى النشء، وتشجيع تلاميذ المدارس على زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع رئيس قطاع السياحة بشركة "إي أسواق مصر" المنفذة لمنصة حجز التذاكر الإلكترونية بالوزارة، لمناقشة مستجدات تنفيذ منصة "رحلة" الإلكترونية الخاصة بتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية، وسبل تعظيم الاستفادة من المنظومة الإلكترونية لحجز التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وستتيح المنصة لمنسقي المدارس تنفيذ عملية الحجز للرحلات المدرسية بعد التحقق من هويتهم إلكترونيًا لعدد 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا متاحًا على المنصة، وفقًا للتوقيتات المخصصة وعدد الزائرين المسموح به في كل موقع لتجنب التكدس وتحقيق تجربة تعليمية وسياحية مثالية.

الكشف عن بقايا مدينة

تمكنت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة عين الخراب بمنطقة آثار واحات الخارجة بالوادي الجديد، من الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية لواحات الخارجة والتي شهدت فترة التحول من الوثنية إلى الديانة المسيحية.

كما تم الكشف أيضاً عن بقايا كنيستين إحداهما على الطراز البازيليكي من الطوب اللبن، والأخرى صغيرة الحجم ذات تخطيط مستطيل، ودلت أغلب المباني التي تم الكشف عنها بالموقع على أنه تم استخدام المنطقة عبر عصور تاريخية متعددة.

إضافة اللغة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب التقدم لاختبارات "إضافة اللغة" للمرشدين السياحيين الراغبين في إضافة لغة أجنبية أو أكثر على تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، وذلك إلكترونياً حتى 31 يوليو الجاري عبر البوابة الالكترونية للإدارة المركزية لشركات السياحة trans.hajj.gov.eg.

تشمل الاختبارات، اللغات الأجنبية المستخدمة في مجال الإرشاد السياحي، بما في ذلك اللغات النادرة التي لا يتوفر فيها عدد كافي من المرشدين، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة والنقابة العامة للمرشدين السياحيين.

كما ستقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية تثقيفية مكثفة للمتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي من الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحي، بهدف تأهيلهم وإثقال مهاراتهم بالمعلومات التاريخية والأثرية وإلمامهم بكافة الأمور السلوكية والقانونية والأمنية الخاصة بمهنة الإرشاد السياحي.

إقبال جماهيري

إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية في إطار الفتح المجاني لها بمناسبة عيدها القومي

شهدت المواقع الأثرية ومتاحف الآثار بمدينة الإسكندرية، توافد آلاف الزائرين من المصريين والأجانب المقيمين، وذلك في ضوء قرار وزير السياحة والآثار بالفتح المجاني لها يوم 24 يوليو احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وقد استقبلت قلعة قايتباي حوالي 16,110 زائر، واستقبل المتحف اليوناني الروماني أكثر 4200 زائر، كما استقبل متحف المجوهرات الملكية أكثر من 2000 زائر، أما منطقة كوم الشقافة فاستقبلت أكثر من 3000 زائر.

تحديث نظام الإضاءة للأهرامات

انتهت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، من مشروع تحديث نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة الثلاثة، باستخدام أحدث تقنيات نظم الإضاءة الصديقة للبيئة، بما يبرز عظمة وعبقرية التصميم الداخلي للأهرامات.

يعتمد نظام الإضاءة الجديد على وحدات إضاءة باردة وآمنة تمامًا على المكونات الأثرية الأصلية المستخدمة في بناء الأهرامات، بما يضمن الحفاظ على هذه المعالم الفريدة.

أسبوع الثقافة الكوري

تحت شعار "تحديث التقاليد"، اختُتمت فعاليات أسبوع الثقافة الكورية 2025، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في مصر، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين مصر وكوريا الجنوبية.

وقد شكّل الحدث السنوي منصة مميزة جمعت بين عناصر التراث الكوري والفنون المعاصرة، حيث يهدف الأسبوع هذا العام إلى إبراز جمال وتنوع الثقافة الكورية التي تمزج بين الأصالة والحداثة، في ظل الاهتمام المتزايد من الجمهور المصري بالفنون الكورية.

المقومات السياحية بمصر

تحت عنوان "تعزيز السياحة الثقافية وسياحة الغوص: فرص التعاون الإقليمي، الاستثمار في الضيافة، ومقدمة عن المتحف المصري الكبير"، نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر شبكة الإنترنت، ورشة عمل للتعريف بالمقومات السياحية بالمقصد السياحي المصري.

جاء تنظيم هذه الورشة في إطار دعم العلاقات الدولية وتعزيز التعاون السياحي والثقافي بين مصر والدول الأعضاء بالرابطة، وشارك بها 55 ممثلًا من رابطة دول (IORA). تناولت جلسات الورشة إلقاء الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.