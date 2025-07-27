وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك بيشتري لاعيبه مغمورة ويروحوا نجوم للأهلي

علق كابتن الزمالك السابق وليد عبد اللطيف علي رحيل لاعبي نادي الزمالك عبر تصرحاته مع الاعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف:" بنشتري لاعيبه مغمورة ونعودها تلعب تحت ضغط الجماهير وبعد سنتين بيروحوا الأهلي ".

وكان قد أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن هناك حالة من السرية التامة حول صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الصفقات التى تم عقدها حتى الآن جيدة ولكن سنحكم عليها من خلال المباريات الرسمية وأتمنى أن يتحملوا ضغوط نادي الزمالك عكس الأندية التي لعبوا فيها، وأتمنى التعاقد مع لاعب جناح أيمن ومهاجم".

وأضاف: "عمرو ناصر إضافة قوية لخط الهجوم فهو لاعب مشاكس داخل منطقة الجزاء وصفقة جيدة للغاية في الخط الأمامي مع ناصر منسي وأحمد شريف".