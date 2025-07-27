ترجعي لجمهورك بألف خير.. مدحت العدل يوجه رسالة لأنغام

عبر السيناريست مدحت العدل عن دعمه للفنانة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وذلك من خلال خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث شارك صورة لها وأرفقها برسالة تضامن.

وكتب العدل في تعليقه على الصورة: «دعواتنا بالشفاء والسلامة للنجمة الجميلة أنغام، ربنا يقومك بالسلامة وترجعي لجمهورك بألف خير»، معبرًا عن تمنياته لها بالشفاء العاجل والعودة إلى جمهورها في أقرب وقت.

تصدّرت الفنانة والمطربة أنغام مؤشرات محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة بعد انتشار أنباء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وسط دعوات بالشفاء ومساندة واسعة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.



والتزمت «أنغام» الصمت حيال تفاصيل مرضها ثم خرجت مطربة مصر الأولى عن صمتها لأول مرة بعد تداول أنباء عن مرضها، لتعلن عبر مديرة أعمالها رندا رياض أنها تعاني من بعض المشكلات الصحية في البنكرياس، وتُجري الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات في ألمانيا.

وأكد فريق أنغام الإعلامي نجاح العملية ودعوة الجمهور إلى انتظار التحديثات الطبية الرسمية.

ونشرت الفنانة أنغام ، صورة جديدة عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت خلالها داخل أحد المستشفيات في ألمانيا أثناء خضوعها لفحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، وذلك في إطار المتابعة الطبية المنتظمة التي تقوم بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نفي مكتبها الإعلامي ما تم تداوله بشأن إصابتها بمرض سرطان الثدي، مؤكدًا أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقد أثارت الصورة تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، خاصة بعد تصدر اسمها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية وسفرها للعلاج خارج البلاد.





