ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بط.عنات غادرة في شوارع كفر الزيات

تمكن ضباط مباحث كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم من ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بطعنات غادرة لخلافات علي أولويات المرور بشارع الكوبري وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لردع الخارجين عن القانون .

القصة الكاملة



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقفة طعن شاب بأداة حادة وإصابته بالقلب مما اودي بحياته في الحال.

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف المقدم أحمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون وقيادة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز كفر الزيات وبالفحص تبين وفاة الشاب "أحمد .ع .ع" 19 سنة بسبب طعنات غادرة علي يد شخص آخر لخلافات علي أولوية المرور .

تحرك أمني عاجل



وبتقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمه بالجريمة .

ضبط المتهم



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .