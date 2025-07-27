شوبير يهاجم أحمد فتوح: الزمالك عملك نجم.. ماذا تريد أكثر؟

شنّ الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا لاذعًا على أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في ظل الجدل المتواصل حوله بعد تداول صورة جديدة له من العين السخنة، وذلك بعد أزمة ظهوره في حفل المطرب راغب علامة بالساحل الشمالي، التي أعقبها قرار من إدارة الزمالك بإيقافه وتحويله للتحقيق.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن موقف اللاعب لا يزال غامضًا، موضحًا:«فتوح لحد دلوقتي مش معروف هيرجع يتمرن مع الزمالك ولا لأ. هو عنده تحقيق مفتوح من وقت ما قال إنه رايح يزور عمه المريض، وطلع بعدها في حفلة راغب علامة، دلوقتي هيتم إخطاره بموعد التحقيق خلال ساعات، وبعد كده الشؤون القانونية هتحقق معاه، وإدارة الكرة هتقرر إذا كان هيرجع أو يتعاقب تاني».

وتابع شوبير: «دلوقتي فيه صورة جديدة لفتوح في العين السخنة والجمهور غضبان، والزمالك قال إنه متعاقب وخارج المعسكر، وبعدين قالوا الصورة دي قديمة ومن مناسبة خاصة لجواز أخته».

ووجّه شوبير رسالة مباشرة للاعب قائلاً:«يا أحمد، الزمالك عملك نجم، رجعك للملاعب بعد أزمة الحادث، ووقف جنبك جماهيريًا وإداريًا، شهرك ووصلك لمنتخب مصر. مش دوره يتحمل غراماتك، لكن دوره إنه وقف جنبك لما الناس كلها هجمت عليك».

وأضاف شوبير برسالة تحذيرية:«العمر في الملاعب قصير، ومفيش لاعب بيُفتكر بعد الاعتزال غير بأخلاقه وسيرته. عمرك ما وصلت لمستوى إبراهيم سعيد أو عمرو زكي، ومع ذلك هما نفسهم بيقولوا "ياريتنا سمعنا النصيحة"».

واختتم قائلاً:«لو كنت قعدت في البيت وسمعت راغب علامة في التليفزيون كانت هتفرق إيه؟ خليك قدوة وخلي الناس هي اللي تروح تتفرج عليك وتصفق لك في المدرجات، مش تهاجمك».