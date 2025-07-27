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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد فتحي في منشور غامض عبر إنستجرام: إذا أكرمت اللئيم تمردا

احمد فتحي
احمد فتحي
باسنتي ناجي

شارك اللاعب أحمد فتحي لاعب كورة القدم منشوراً غامضًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أحمد فتحي: "إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا".

يذكر أن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم بكوريا 2026، في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة 5 دول هي: تونس - ليبيا - جنوب إفريقيا - ناميبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة بعد غدٍ الإثنين، ويقام التدريب يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يتم التصنيف وفحص الأدوات الثلاثاء المقبل، وفي ذات اليوم مساءً ينطلق حفل الافتتاح على صالة حسن مصطفى. 

وتنطلق المنافسات بداية من الأربعاء، حتى حفل الختام 2 أغسطس، وفي اليوم التالي بداية مغادرة الوفود المشاركة.

يأتي إسناد البطولة الأفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد أدم، بسبب ثقة الاتحاد الأفريقي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي رياضة بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو جماعي) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".

احمد فتحي الاهلي الزمالك

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