أخبار التوك شو: إسرائيل تعلن هدنة إنسانية مؤقتة في 3 مناطق بقطاع غزة.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أونروا: لا يمكن توزيع المساعدات في قطاع غزة دون الوكالة

أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن الأمم المتحدة اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على أن يكون لها الدور الأساسي في استلام وتوزيع المساعدات الغذائية التي ستدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الساعات أو الأيام المقبلة.



إسرائيل تعلن هدنة إنسانية مؤقتة في 3 مناطق بقطاع غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدء تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة في ثلاث مناطق محددة بقطاع غزة، تشمل المواصي ودير البلح ومدينة غزة، وذلك اعتبارًا من مساء أمس.



الأمم المتحدة: نرحب بإعلان الهدنة في مناطق محددة بغزة لدخول المساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "الأمم المتحدة"، أنها ترحب بإعلان هدنة في مناطق محددة بغزة للسماح بدخول المساعدات.



المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا.



هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب أقرت الهدنة الإنسانية بسبب الضغط الدولي وفشل إيصال المساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر، أن إسرائيل اتخذت قرار الهدنة الإنسانية المحدودة بسبب الضغط الدولي والفشل في توزيع المساعدات.

"كيميت".. أول تطبيق مصري يعيد إحياء الآثار الفرعونية بتقنيات الواقع الافتراضي و3D

في خطوة تهدف إلى ربط الحضارة المصرية القديمة بالتكنولوجيا الحديثة، نجح فريق من خريجي كلية الآثار في تطوير أول تطبيق من نوعه في مصر والعالم العربي، يُدعى "كيميت"، يعتمد على تقنيتي الواقع الافتراضي (VR) والنمذجة ثلاثية الأبعاد (3D) لعرض المواقع الأثرية المصرية بطريقة تفاعلية.



الهلال الأحمر: نتواجد على الحدود مع غزة ولم يتم غلق معبر رفح

قالت آمال إمام، المدير التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، إن شاحنات المساعدات تحمل أطنانا من المواد الغذائية المتنوعة في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي غزة.



لماذا لم يحظ رحيل رشدي أباظة بتغطية إعلامية كبيرة؟ وما سر حبه لـ سامية جمال؟

تحدث الناقد الفني أحمد سعد الدين عن الجانب الإنساني في حياة النجم الراحل رشدي أباظة، مسلطًا الضوء على تفاصيل زواجه من الفنانة سامية جمال، الذي يُعد من أبرز العلاقات الفنية في الوسط السينمائي.



الحرارة تتجاوز الـ 45.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.



عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد.