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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الإسكندرية تنظم ملتقى توظيف لخريجي الدبلومات الفنية

ملتقى توظيف التعليم الفني بالإسكندرية
ملتقى توظيف التعليم الفني بالإسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية  ملتقى التوظيف لخريجى التعليم الفني تزامنا مع العيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وقد قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية  يرافقه الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بافتتاح الملتقى،(ملتقى التوظيف) ضمن مبادرة (انزل اشتغل)، ويوفر الملتقى أكثر من ٩٠٠٠ وظيفة للشباب من الجنسين والملتقى يهدف إلى خلق آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والخريجين من مختلف التخصصات، بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق التعليمية بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية والقبطان علاء مسعد فتح الله الراعي الرسمي للملتقي وشركة جالاكسي  وأمل حسان مدير عام التعليم الفني ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومسؤلي الإدارة الفرعية لتسيير الانتقال لسوق العمل ومسؤلي الشركات.

وخلال الملتقى، تم عقد لقاءات توعية يتخللها محاضرات توجيه وإرشاد لكافة الشباب المشاركين بملتقى التوظيف عن أهمية قيمة وثقافة العمل لكافة الشباب والفتيات والاجتهاد والتحمل وعرض كافة نوعيات الوظائف المطلوبة بسوق العمل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها تعليم الإسكندرية بالإسكندرية، مُعربًا عن سعادته بالمبادرة التي تولد أملا كبيرا لدى الشباب من خلال تشجيع مجالات التعليم الفني والتقني وتطويره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

الإسكندرية تعليم الاسكندرية ملتقى توظيف التعليم الفني

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