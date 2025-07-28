أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو نشاط أقساط التأمين التجاري في مصر بنحو 39.8% خلال مايو 2025.

وسجلت قيمة أقساط التأمين التجاري في مصر نحو 8.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقابل 6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.

فيما صعدت أقساط التأمين التكافلي لنحو 95.2 %،مسجلة 1.5 مليار جنيه خلال مايو 2025، مقارنة بـ 787 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي الأقساط

وبلغت إجمالي قيمة الأقساط المحصلة من شركات التأمين في مصر خلال شهر مايو الماضي نحو 10 مليار جنيه مسجلة نموا قدره 46% على أساس سنوي.

وفي شهر مايو 2025، استحوذت الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات علي نحو 5.7 مليار جنيه من إجمالي الأقساط، بينما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.2 مليار جنيه.