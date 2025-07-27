الشروع في قتل شاب بمشاجرة مسلحة بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة بين أبناء عمومة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أسفرت عن إصابة أحدهما بجرح في الرأس، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين من عائلة واحدة ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول خالد ي.م.و، 18 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، الطرف الثاني:" حسن ع.ح.ح، 21 عامًا، عامل، وتم ضبطه وبحوزته عصا شوم"، يُشتبه استخدامها في الواقعة.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وأفاد الطرف الأول أن المصاب تعرض للاعتداء من قِبل الطرف الثاني باستخدام العصا المضبوطة، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.