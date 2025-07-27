قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الكهرباء: لأول مرة الشبكة القومية للكهرباء اتحملت بكفاءة 39 ألف ميجا وات
تعديل موعد مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال ..تفاصيل
البيوت حر مـ وت .. أحمد موسي : استغاثات كثيرة والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولاميه| بث مباشر
منتخب سيدات السلة يحقق فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت على حساب أنجولا
متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
محمد يوسف: معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه.. وجاهزون للموسم الجديد
النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع نجم تشيلسي.. تفاصيل
ترامب: الأمر في غزة فظيع للغاية وما يحدث من سرقة للمساعدات فوضى
ترامب: لا أعلم ماذا سيحدث في غزة وعلى إسرائيل اتخاذ قرار
بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز في صفقة ضخمة بـ75 مليون يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الشروع في قتل شاب بمشاجرة مسلحة بسوهاج.. والأمن يتدخل

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة بين أبناء عمومة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أسفرت عن إصابة أحدهما بجرح في الرأس، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين طرفين من عائلة واحدة ووجود مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول خالد ي.م.و، 18 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس"، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، الطرف الثاني:" حسن ع.ح.ح، 21 عامًا، عامل، وتم ضبطه وبحوزته عصا شوم"، يُشتبه استخدامها في الواقعة.

وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وأفاد الطرف الأول أن المصاب تعرض للاعتداء من قِبل الطرف الثاني باستخدام العصا المضبوطة، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حوادث سوهاج مدير أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

الكهرباء

أسباب فنية جاري العمل على كشفها.. أول تعليق من الكهرباء على أزمة الجيزة

ترشيحاتنا

الدكتور هشام ربيع

المصري للغوص والإنقاذ يكشف سر القضاء على أزمة الغرق بالشواطئ

ياسمين عز

ياسمين عز لسيدة مغربية: الراجل المصري فلة شمعة منورة.. ومعروف على مستوى القارة العربية

ياسمين عز

ياسمين عز لـ سيدة: اللي سابك مش هيجيلك معتذر.. هيرجع متزوج ويعول

بالصور

بالسلالم الهيدروليكية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة وسط البلد

حريق وسط البلد
حريق وسط البلد
حريق وسط البلد

محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح بالزقازيق ويوجه بحل أزمة تسرب المياه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

فيديو

دنيا سمير غانم وأحمد سعد

غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد