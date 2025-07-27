موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يُحدد من خلاله موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا للخطاب، من المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الإثيوبي يوم 5 سبتمبر المقبل، على أن يخوض مباراته التالية أمام بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو يوم 9 من الشهر ذاته.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من: بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.

ويتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، مما يمنحه أفضلية كبيرة في مشوار التأهل إلى كأس العالم، حيث يسعى المنتخب الوطني لحسم التأهل مبكرًا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.