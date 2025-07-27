متحدث شركة المياه لـ أحمد موسى: نعيش أزمة ولا بد من تكاتف الجميع حتى انتهاء المشكلة

كشف وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل انقطاع المياه عن مناطق كبيرة في محافظة الجيزة منذ الأمس، موضحا أن هذا ناتج بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلج، أن الكهرباء بدأت توصل خط بديل من أجل المساهمة في عودة المياه للمناطق المتضررة.

لفت إلى أن هناك محاولات لزيادة ضخ المياه من أجل الوصول إلى 50 أو 60 % من الطاقة الإنتاجية لمحطة جزيرة الدهب خلال ساعتين من الآن.

وقال وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرف والصرف الصحي، إنهم يوصلون المياه لشارعي فيصل والهرم ومتفرعاتهم.

ولفت إلى أنه تم منح شركة المياه خطوط بديلة لإعادة المياه لبعض مناطق الجيزة، موضحا أنه ما زال المسئولون في منطقة ساقية مكي لإصلاح العطل وعودة المياه، حيث لم يعودوا لمنازلهم منذ الأمس.

وطالب المواطنين بالتعامل على استحياء مع المياه في الأغراض الأساسية والضرورية مثل الأكل والشرب حتى يتم انتظام الأوضاع وعودة المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأردف وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرف والصرف الصحي، أنه تم الدفع بـ 40 سيارة تحمل مياه نقية صالحة للشرب في أماكن متفرقة بالمناطق المتفرقة.

عبر عن أمله في عودة الكهرباء إلى جزيرة الدهب بالكامل، حتى يتمكن من تشغيل المراحل الخميس لإنتاج المياه، حيث يعمل حاليا اثنين فقط من المراحل.

وأكمل وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرف والصرف الصحي، أن هناك أزمة نعيشها ولا بد من تكاتف الجميع فيها حتى الانتهاءمن المشكلة.

وتوجه وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرف والصرف الصحي، باعتذار للمواطنين عن انقطاع خدمات المياه، موضحا أنهم على حق، ونحن منهم والعاملين في الشركة من الجيزة ومتأثرين بانقطاع المياه .