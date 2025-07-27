متحدث الكهرباء لأحمد موسى : مولدات متنقلة لتوفير الكهرباء لأهالي الجيزة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها مرة أخرى لبعض المناطق بالجيزة، مشيرا إلى أن العطل جاء بسبب خروج أحمال كهرباء بشكل مفاجئ على الشبكة.

ونوه عبد الغني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن الدولة ليست لديها مشكلات في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ولكن الأمر يتطلب ترشيد الاستهلاك، وهناك مولدات متنقلة لتوفير الكهرباء لأهالي الجيزة، مشددا على أن أقصى حمل للشبكة كان العام الماضي بواقع 38 ألف و500 ميجاوات.

واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء: يتم تغيير الكابلات وفق معايير قياسية، والأزمة ستنتهي في القريب العاجل فور الانتهاء من أعمال الصيانة.



