قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق جزئي أعلى الدائري أمام طلعة الغاز بالتجمع
عبارات عن الصلاة على النبي لقضاء الحوائج وزيادة الرزق
الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق
ألمانيا.. مصرع 4 أشخاص في حادث قطار
الرجل الذي أنقذ العالم من جحيم الحر.. من هو كارير مخرع التكييف؟
قريب من غرفة كريستيانو.. إنذار حريق يثير الجدل في معسكر النصر بالنمسا
إدارة ترامب: الظروف الحالية فرصة لاتمام صفقة كبرى في غزة
نشوب حريق أعلى سطح منزل في البلينا بسوهاج
رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي
شعبة الاتصالات: تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي استفزاز للمستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 فواكه تناولها على معدة فارغة للحصول على أقصى فائدة.. فما هما؟

5 فواكه يجب تناولها على معدة فارغة
5 فواكه يجب تناولها على معدة فارغة
هاجر هانئ

لا شك أن تناول فطور صحي أمرٌ بالغ الأهمية، أول ما تتناوله في الصباح يُحدد مزاجك ومستويات طاقتك طوال اليوم. إذا كنت تواجه صعوبة في اختيار فطور صحي، فإليك خمس فواكه أساسية يجب تناولها على معدة فارغة لتحقيق أقصى استفادة.

فواكه يجب تناولها على معدة فارغة

 

-البابايا

تُعد البابايا من أفضل الأطعمة التي يُمكن تناولها على معدة فارغة، فهي تحتوي على إنزيم يُسمى الباباين، الذي يُساعد على الهضم بشكل كبير، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، وتُساعد الجسم على استقلاب الطعام بكفاءة أكبر. كما أنها مصدر جيد للألياف، وتُساعد على التحكم في الوزن، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة إفطار.

البابايا

-بطيخ

البطيخ فاكهة مرطبة للغاية، تُنظّم ضغط الدم، وتُسهّل امتصاص الحديد، وتُعزّز المناعة، وهو مصدر جيد للبوتاسيوم والنحاس وفيتامينات ج، أ، وب5. كما يُحسّن البطيخ إنتاج الكولاجين، ويُعزّز مرونة البشرة، وهو من الفواكه القليلة التي لا تُؤثّر سلبًا على مستويات السكر في الدم

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

-البرتقال

البرتقال والفواكه الأخرى الغنية بفيتامين ج تُعزز جهاز المناعة، ولها خصائص مضادة للالتهابات، البرتقال غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد في امتصاص الحديد والتحكم في مرض السكري. مع ذلك، قد يُسبب تناول البرتقال على معدة فارغة تهيجًا لدى البعض بسبب طبيعته الحمضية.

.تعرف على فوائد البرتقال

-الفراولة

الفراولة وأنواع التوت الأخرى مناسبة للأكل على معدة فارغة، فهي مصدر غني بالألياف والعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين ج، كما أنها لا ترفع مستوى السكر في الدم على معدة فارغة، بل قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. كما تتميز الفراولة بخصائص مضادة للالتهابات، وتساعد على تقوية جهاز المناعة.

الفراولة

-موز

يُعد الموز مصدرًا جيدًا للألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين ج، كما أنه يُعزز صحة الجهاز الهضمي ويُساعد على تنظيم ضغط الدم. مع ذلك، قد يُؤدي تناول الموز على معدة فارغة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يُشكل خطرًا على مرضى السكري، يُنصح بتناول الموز مع أطعمة أخرى مثل المكسرات والشوفان والزبادي والحبوب عند تناوله على معدة فارغة.

الموز للدايت

لا تستهلك بشكل زائد

 

مع أن الفاكهة مفيدة للصحة، إلا أنه من المهم تجنب الإفراط في تناولها، فقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، أو اضطرابات هضمية، أو حتى إلى إعاقة تحقيق أهداف التحكم في الوزن.

المصدر: timesofindia

فواكه البابايا بطيخ البرتقال الفراولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 ينطلق رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

إعلان تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 رسميًا.. دليل شامل بالحدود الدنيا والرابط والإجراءات

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.6% والأسنان 92.4% والصيدلة 91.6% .. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يفتتح تطوير "ميدان الخمسين"

تطوير ميدان الخمسين بالمعادي.. 70 ألف نبتة جديدة لزيادة الرقعة الخضراء

الثانوية العامة

أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان

صورة أرشيفية

حريق يلتهم حوشا ببرخيل في سوهاج

بالصور

مدير أمن سوهاج الجديد يتفقد الشوارع.. ويؤكد: أمن المواطن أولويتي

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج

الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد
الطفل أحمد إبراهيم أحمد

حكاية «نورزاد» زهرة الجنة.. دخلت المستشفى سيرا وخرجت منها لـ الطب الشرعي| صور

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

ناقد الموضة يحرج إليسا بسبب فستانها في حفل جدة..شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

ياسمين الخطيب وسوزي الاردنية

بسبب 100 ألف جنيه.. أزمة بين سوزي الأردنية وياسمين الخطيب

ازمة شقيقة منه عرفه

كسر الألعاب واتخانق معاها.. شقيقة منة عرفة تحرر محضرا ضد طليقها

اخر تطورات أنغام الصحية

بعد صمت طويل.. أنغام تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة

المتهم

صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد