5 فواكه تناولها على معدة فارغة للحصول على أقصى فائدة.. فما هما؟

لا شك أن تناول فطور صحي أمرٌ بالغ الأهمية، أول ما تتناوله في الصباح يُحدد مزاجك ومستويات طاقتك طوال اليوم. إذا كنت تواجه صعوبة في اختيار فطور صحي، فإليك خمس فواكه أساسية يجب تناولها على معدة فارغة لتحقيق أقصى استفادة.

فواكه يجب تناولها على معدة فارغة

-البابايا

تُعد البابايا من أفضل الأطعمة التي يُمكن تناولها على معدة فارغة، فهي تحتوي على إنزيم يُسمى الباباين، الذي يُساعد على الهضم بشكل كبير، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، وتُساعد الجسم على استقلاب الطعام بكفاءة أكبر. كما أنها مصدر جيد للألياف، وتُساعد على التحكم في الوزن، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة إفطار.

-بطيخ

البطيخ فاكهة مرطبة للغاية، تُنظّم ضغط الدم، وتُسهّل امتصاص الحديد، وتُعزّز المناعة، وهو مصدر جيد للبوتاسيوم والنحاس وفيتامينات ج، أ، وب5. كما يُحسّن البطيخ إنتاج الكولاجين، ويُعزّز مرونة البشرة، وهو من الفواكه القليلة التي لا تُؤثّر سلبًا على مستويات السكر في الدم

-البرتقال

البرتقال والفواكه الأخرى الغنية بفيتامين ج تُعزز جهاز المناعة، ولها خصائص مضادة للالتهابات، البرتقال غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد في امتصاص الحديد والتحكم في مرض السكري. مع ذلك، قد يُسبب تناول البرتقال على معدة فارغة تهيجًا لدى البعض بسبب طبيعته الحمضية.

-الفراولة

الفراولة وأنواع التوت الأخرى مناسبة للأكل على معدة فارغة، فهي مصدر غني بالألياف والعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين ج، كما أنها لا ترفع مستوى السكر في الدم على معدة فارغة، بل قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. كما تتميز الفراولة بخصائص مضادة للالتهابات، وتساعد على تقوية جهاز المناعة.

-موز

يُعد الموز مصدرًا جيدًا للألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين ج، كما أنه يُعزز صحة الجهاز الهضمي ويُساعد على تنظيم ضغط الدم. مع ذلك، قد يُؤدي تناول الموز على معدة فارغة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يُشكل خطرًا على مرضى السكري، يُنصح بتناول الموز مع أطعمة أخرى مثل المكسرات والشوفان والزبادي والحبوب عند تناوله على معدة فارغة.

لا تستهلك بشكل زائد

مع أن الفاكهة مفيدة للصحة، إلا أنه من المهم تجنب الإفراط في تناولها، فقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، أو اضطرابات هضمية، أو حتى إلى إعاقة تحقيق أهداف التحكم في الوزن.

المصدر: timesofindia