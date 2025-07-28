متحف إيمحتب بسقارة يطلق أولى محاضراته التدريبية

قال الدكتور ممدوح فاروق ،مدير متحف إيمحتب بسقارة ، أن انطلقت أولي محاضرات تدريب صديق ايمحتب ٣، للطلبة والخريجين المقبولين، الذي ينظمه قسم التدريب بالمتحف.



أوضح دكتور ممدوح ، أن المحاضرات تضمنت محاضرة نظرية؛ عن تاريخ متحف ايمحتب، ودور المهندس إيمحتب في إحداث النقلة المعمارية من النباتية إلي الحجرية، وأيضا مهارات الإلقاء والتواصل مع الزوار.

متحف إيمحتب



أشار مدير متحف إيمحتب ،إلى أن أعقب المحاضرة جولة إرشادية داخل المتحف لشرح مقتنياته وفلسفة العرض المتحفي ، لافتا أن ذلك في إطار الدور الثقافي والشمولية المجتمعية لمتحف ايمحتب.

يذكر أن متحف إيمحتب صاحبه المهندس المعماري العظيم الخاص بالملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة- الدولة القديمة 2650 حوالي ق.م ,والمسئول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.