الأنبا باخوم يشارك في المسيرة الفرنسيسكانية الثانية والثلاثين

تحت شعار "لرجاء حي لك اسم جديد"، تم افتتاح المسيرة الفرنسيسكانية الثانية والثلاثين، وذلك بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

تُقام فعاليات المسيرة المسيرة الفرنسيسكانية الثانية والثلاثين، في الفترة من الخامس والعشرين من يوليو الجاري، وحتى الثاني من أغسطس المقبل.

بدأت المسيرة بكلمة الأب ميلاد شحاتة، مسؤول المسيرة، أعقبها، محاضرة من نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية بعنوان "رجاء حي".

تلا ذلك، كلمة الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، وكلمة الأب عمانوئيل ماكن، أحد مؤسسي المسيرة الفرنسيسكانية بمصر، بالإضافة إلى السجود أمام القربان الأقدس.

وفي سياق متصل، قام المشاركون في المسيرة الفرنسيسكانية الثانية والثلاثين، بزيارة دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، كوكب البرية، وأبو الرهبان، بجبال البحر الأحمر.