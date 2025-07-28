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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثلاث ميداليات للبعثة المصرية في أول أيام الألعاب الإفريقية للمدارس

المصارعة
المصارعة
رباب الهواري

بداية مبهرة للبعثة المصرية شهدها اليوم الأول حققتها البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 المقامة حاليًا بالجزائر، ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وأخرى فضية خلال منافسات اليوم الأول من البطولة.

تألق لاعبو المصارعة وحصدوا الميداليتين الذهبيتين، كانت الأولى منهما من نصيب محمد صلاح القططي، بتحقيقه المركز الأول في وزن 65 كجم، فيما حصد وليد إمام الذهبية الثانية بعدما جاء أولا في منافسات 80 كجم روماني، وأخيرًا توج محمد أبو فراج بالميدالية الفضية في منافسات المصارعة أيضًا.

وفي منافسات الملاكمة، خرج مازن حافظ من دور الـ 8 بعد الخسارة في وزن 50 كجم، بينما صعد زميله أحمد رضا سليمان لدور الـ 4 بعدما حقق الفوز في وزن 57 كجم.

وفي الريشة الطائرة فاز المنتخب المصري على نظيره البنيني بنتيجة 55 / 22، لفرق المختلط، خلال المنافسات التي احتضنتها مدينة سطيف الجزائرية.

أما في منافسات تنس الطاولة، حسمت مديحة الملاح النتيجة أمام لاعبة بتسوانا في منافسات الفردي بنتيجة 3 /0 نتيجة انسحاب الخصم، فيما تغلب عبد الملك أشرف بنتيجة 3/0 على نظيره النيجيري في منافسات الفردي أيضًا.

ومن جهته، يحرص المهندس ياسر إدريس، على متابعة البعثة بشكل مستمر لتقديم الدعم اللازم، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركة في المنافسات.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص اللجنة الأولمبية على دعم الأبطال الواعدين، باعتبار هذه الدورة خطوة مهمة في إعداد جيل جديد من الرياضيين استعدادًا لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، “ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو“.

المصارعة الملاكمة دورة الألعاب الأفريقية اخبار المصارعة اخبار الرياضة

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