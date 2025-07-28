الغندور يعلن رحيل لاعب الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رحيل أحمد الجفالي، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الجفالي إلى فاركو على سبيل الإعارة".

ويسعى الزمالك لتفريغ مقعد أجنبي في قائمته لضم جناح أجنبي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث كتب الغندور، في المنشور ذاته: "قبل أيام من قفل باب القيد ومع بداية شهر 8 جون إدوارد سيعلن عن صفقة لمهاجم جناح أجنبي".

وتعاقد الزمالك مؤخرا مع 5 صفقات هي: “المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر”.