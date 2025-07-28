أخبار الوادي الجديد| المحافظ ينعي مدير الأمن.. والتعليم يبدأ تنفيذ التجربة السنغافورية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: محافظ الوادى الجديد ينعي مدير الأمن الذي توفي في حادث مروري.

نعي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منذ قليل اللواء عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد الذي توفي في حادث مروري بمحور سمالوط بمحافظة المنيا اثناء توجهه للوادى الجديد لاستلام مهام عمله كمدير امن.

ولقى اللواء عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد ، حتفه إثر تعرضه لحادث أليم، خلال توجهه إلى محافظة الوادى الجديد لتسلم عمله.

واستقبلت مشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، شمال المنيا، جثمان اللواء عصام الدين عبد الله، وذلك بعد وفاته إثر حادث سير بمحور سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين وفاة اللواء عصام الدين عبد الله إثر حادث سير تصادم بمحور سمالوط، وإصابة الحرس الشخصي بكدمات وجروح وكسر بعظام الحوض يدعي رقيب شرطة "عبد الرحمن فرغلي" 38 سنة يقيم بالقوصية، وإصابة السائق الشخصي ويدعي "ياسين تهامي عبد الحكيم" يقيم بمركز ديروط 30 عاما قد أصيب بكسر بالفقرة القطنية الثالثة.

كانت سيارته الشخصية تحمل رقم "و د ل 743" ونوعها لاند كروزر رصاصي اللون، وتم التحفظ عليها بمعرفة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

تعليم الوادى الجديد يبدأ تنفيذ البرنامج التدريبى عن التجربة السنغافورية



أعلن الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء البرنامج التدريبى (التجربة السنغافورية) والذى يجرى تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التدريب بالمديرية، حيث يستهدف البرنامج نحو 90 معلما ومعلمة من جميع التخصصات بالإدارات التعليمية باجمالى 450 معلما.



وأشار الدكتور سامى، إلى أن الهدف من البرنامج صقل مهارات المعلمين وتنمية الوعي الذاتي والجماعي لديهم، إلى جانب تنمية مهاراتهم على اتخاذ القرار خلال الممارسات التعليمية اليومية، حيث ترتكز التجربة على عدد من العناصر من أهمها إعداد الطلاب لمهارات القرن الواحد وعشرين والتي تتضمن مهارات حل المشكلات وكيفية التعامل والعمل مع الآخرين ضمن فريق متكامل وإمداد الطلاب بالمهارات والمعارف والقيم الصحيحة لضمان الاعتماد على الذات والتكيف مع العالم المحيط ويستمر التدريب مدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم و حتى يوم 20 يوليو بجميع مراكز التدريب على مستوى المحافظة.

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، تزامنًا مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي الوارد من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بالمحافظة.

ويحرص المواطنون في مختلف مراكز وأحياء المحافظة على متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل يومي، لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية، في ظل جهود الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

أسعار الخضراوات اليوم بأسواق الوادي الجديد

واليكم أسعار الخضراوات الطازجة ، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم: من 8 إلى 12 جنيهًا

سعر البطاطس: من 13 إلى 18 جنيهًا

سعر الكوسة: من 10 إلى 12 جنيهًا

سعر الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا

وأكد عدد من التجار أن الأسعار المستقرة ترجع إلى وفرة المعروض المحلي، وزيادة الإنتاج في الصوب الزراعية التي ساهمت في توفير خضروات أورجانيك وطازجة بجودة مرتفعة.



فيما يلي أحدث أسعار الفاكهة في الوادي الجديد وفقًا لحركة السوق اليوم:

البرتقال البلدي: من 23 إلى 27 جنيهًا

العنب: 40 جنيهًا للكيلو

التفاح: من 35 إلى 40 جنيهًا

الجوافة: من 25 إلى 30 جنيهًا

الموز: من 30 إلى 35 جنيهًا

الفراولة: من 40 إلى 50 جنيهًا

الخوخ: من 35 إلى 40 جنيهًا

وتوقع تجار الأسواق المحلية زيادة الإقبال على الفاكهة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع إجازة الصيف وكثرة المناسبات العائلية، وسط توافر كبير للكميات وتنوع في الأنواع.