حدث ليلا| مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات..مصرع شخصين واصابة ثالث في حادث الطريق الدائري بالبساتين..عدة الكهرباء تدريجياً لمناطق الجيزة..والداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل حجز مركز شرطة بلقاس

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مصرع شخصين واصابة ثالث في حادث الطريق الدائري بالبساتين

لقى شخصين مصرعهما وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالطوب السن على سيارتين ملاكي أعلى الطريق الدائري في البساتين.

طقس اليوم | تحذير من شبورة كثيفة وموجة شديدة الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى استمرار موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، حار رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2025، تفاصيل وموعد المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2025 بنظاميها الحديث والقديم (الدور الأول).

بولندا تنشر طائرات لحماية مجالها الجوي من الهجمات الصاروخية الروسية

أرسلت القوات الجوية البولندية وحلفاؤها طائرات مقاتلة صباح اليوم الاثنين، من أجل حماية المجال الجوي البولندي، بعد أن أطلقت روسيا صواريخ باتجاه غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود، حسبما ذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية.

بسبب حادث التريلا.. توقف الحركة المرورية على الطريق الدائري بالبساتين

توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري بالبساتين جراء انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالسن على سيارتين ملاكي اعلى منطقة البساتين.

عودة الكهرباء تدريجياً لمناطق الجيزة.. والمحافظة تعتذر للمواطنين

أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة، وبدء إعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى جميع المناطق المتأثرة، بما يشمل المنشآت الحيوية والعامة.

10 شهداء و40 مصابا في قصف إسرائيلي على منطقتين بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بأن مستشفيات جنوب قطاع غزة، استقبلت أكثر من 10شهداء وما لا يقل عن أربعين آخرين مصابين، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف منطقتي "الياباني" و"المواصي" غرب مدينة خان يونس.

الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل حجز مركز شرطة بلقاس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية .

تصادم قطار بجرار زراعي في كوم حمادة بالبحيرة

شهد مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، منذ قليل ، حادث تصادم بين قطار وخط المناشي وجرار زراعي، وذلك أثناء عبور الجرار مزلقان قرية أبو الخاوي، مما استدعى تدخل الأجهزة المختصة لإنهاء آثار الحادث ورفع الجرار من على القضبان.