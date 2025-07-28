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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكترونى

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة وفق الجداول الزمنية المعلنة رسميًا من وزارة التعليم العالى.

وأضاف عكاوى، بأن المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ من غداً الثلاثاء 29 يوليو وحتى يوم السبت 2 أغسطس 2025م وفقا للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي النظام الحديث الشعبة العلمية"علوم": 293 درجة فأكثر  بنسبة 91.56% فأكثر، الشعبة الهندسية "رياضة": 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر.


 

وتابع عكاوى، الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، والنظام القديم الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر، بنسبة 85.37% فأكثر، الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر، بنسبة 81.71% فأكثر، الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر، بنسبة 65.85% فأكثر.

وأشار المهندس على فكرى، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، إلى أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات بالدور الثاني ومعمل التطوير 2 بقاعة الكافي نت بطاقة 30 جهاز، لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني، وذلك تحت إشراف المتخصصين من الادارة العامة لنظم المعلومات و التحول الرقمي  لتوفير الدعم الفني المباشر داخل المعامل لتوضيح آلية التسجيل الإلكتروني وتجنب الأخطاء.

وتابع فكرى، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل لكيفية ترتيب الرغبات وذلك لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في إدخال الرغبات بطريقة صحيحة ودقيقة، وتقديم الإرشادات الفنية المتعلقة بمراحل التنسيق، مع الالتزام الكامل بتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب.
 

جامعة جنوب الوادى المرحلة الأولى معامل التنسيق الإلكترونى وزارة التعليم العالى التنسيق الالكتروني قنا

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