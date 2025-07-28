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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مكون منزلي يخلصك من رائحة العرق نهائيا

رائحة العرق
رائحة العرق
ريهام قدري

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، تعاني الكثير من النساء والرجال من مشكلة رائحة العرق، التي قد تسبب إحراجًا كبيرًا في الحياة اليومية. وعلى الرغم من وجود العديد من المنتجات التجارية لإزالة رائحة العرق، إلا أن بعضها يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة أو تسد المسام. لذلك، يتجه الكثيرون اليوم نحو الحلول الطبيعية والآمنة التي تمنح شعورًا بالانتعاش وتحافظ على صحة الجلد.

مكون طبيعي يخلصك من رائحة العرق طول اليوم:

 

"ماء الورد +بيكربونات الصوديوم"

الوصفة:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)
3 ملاعق كبيرة من ماء الورد النقي

الطريقة:

اخلطي المكونين جيدًا حتى تحصلي على معجون خفيف.
ضعي كمية صغيرة تحت الإبط بعد الاستحمام مباشرة وعلى بشرة جافة.
اتركيه لدقيقتين، ثم امسحيه برفق أو اتركيه دون شطف إذا لم يسبب لكِ أي تهيج.

فإن بيكربونات الصوديوم تقضي على البكتيريا المسببة لرائحة العرق وتمتص الرطوبة.
ماء الورد ينعش البشرة ويعطرها برائحة خفيفة، كما يقلل الالتهاب.

إذا كانت بشرتكِ حساسة، جربي الوصفة أولًا على جزء صغير من الجلد. ويمكن استبدال ماء الورد بـ زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي للحصول على تأثير مطهر إضافي.

رائحة العرق مكون طبيعي يخلصك من رائحة العرق العرق

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