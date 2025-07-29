برلمانية: يجب تشجيع المستثمر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد وإنشاء فنادق وقرى سياحية جديدة

طالبت النائبة أماني الشعولي ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بضرورة تفعيل القانون رقم 8 لعام 2022 لكي يشجع المستثمر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد، وإنشاء فنادق وقرى سياحية جديدة وزيادة عدد الغرف فى الفنادق، خاصة وأنها لا تكفى للمستهدف من الوصول إليه وهو 30 مليون سائح.

وأكد الشعولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى تنويع أشكال جديدة من السياحة ، بهدف جذب السائح الأجنبى لزيارة مصر.

وأشار أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن المستهدف الذى نسعى إليه كلنا هو ضرورة الاستثمار فى قطاع السياحة، مؤكدة ضرورة أن نشجع المستثمر لكى يستثمر فى السياحة لأن الاستثمار فى السياحة هو الوسيلة الكبيرة المستهدفة لتوفير العملة الصعبة.

وكان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قد قال إن مصر استقبلت قرابة 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22 % زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع وزير السياحة والآثار أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح ، موضحا أن النصف الثاني من العام في أغلب الأوقات يشهد أرقام سياحية أفضل من النصف الأول.

وأشاد وزير السياحة والاثار، بالمطارات المصرية من حيث الشكل والمضمون باعتبارها أفضل من بعض مطارات في أوروبا، بالإضافة إلي الخدمات المميزة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن وزارة السياحة والآثار وافقت على ٥ فنادق متحركة سياحية للرحلات النيلية الطويلة، لدعم ذلك المنتج السياحي المهم.

وواصل: إن 8 شركات حصلت على موافقة بـ 56 غرفة لنظام الشقق الفندقية، لافتا أن لدينا أكثر من 60 شركة متقدمة، في مناطق متفرقة في الساحل لشمالي والبحر والأحمر وجنوب سيناء وجارى زيارتها من قبل اللجان المختصة.