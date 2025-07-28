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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا في الإسكندرية

حريق مطعم بالإسكندرية
حريق مطعم بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهد شارع الملك حنفي بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية منذ قليل حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد المطاعم الشهيرة، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين، وأدى إلى تلفيات مادية جسيمة داخل المطعم، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

كانت البداية بتلقي إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران بكثافة داخل مطعم معروف يقع في الطابق الأرضي بأحد العقارات القديمة بالشارع، وتصاعد أعمدة الدخان من الموقع بشكل لافت.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، وسط تعاون من الأهالي الذين ساعدوا في إخلاء المنطقة المحيطة وتسهيل وصول قوات الطوارئ.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق تسبب في تدمير محتويات المطبخ الرئيسي بالكامل، بالإضافة إلى تضرر بعض التجهيزات داخل صالة المطعم، بينما رجّحت التحريات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا بأحد أجهزة التشغيل.

في السياق ذاته، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول موقع الحريق، وتم إخطار شركة الكهرباء لفصل التيار عن المنطقة كإجراء احترازي.

كما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستدعاء مسؤولي المطعم لسماع أقوالهم، فيما كلّفت فريق المعمل الجنائي بالانتقال لمعاينة المكان وتحديد سبب الحريق بدقة.

الاسكندرية حريق مطعم شهير تلفيات كرم الشام

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