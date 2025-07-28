رسميا .. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة برازيلية | تفاصيل

نجحت إدارة التعاقدات في نادي بيراميدز بقيادة عمرو بسيوني، في إتمام التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون داسيلفا قادما من صفوف نادي بانيك أوسترافا التشيكي، لينضم إلى صفوف النادي الأزرق بطل قارة أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبلغ النجم البرازيلي الجديد من العمر ٢٨ عاما لأنه من مواليد ٢٨ ديسمبر من عام ١٩٩٦، ويجيد في مركز الجناح الأيسر والهجوم، ويتميز بالقدرة الكبيرة على التسجيل وهز الشباك وكذلك صناعة الأهداف، بجانب المهارات الرائعة التي يمتلكها اللاعب.

وسبق لإيفرتون داسيلفا أن لعب في صفوف عدد من الأندية من بينها سلافيا براج التشيكي وبانيك أوسترافا قبل انتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وخلال ٧٠ مباراة لعبها البرازيلي في صفوف ناديه السابق نجح في المساهمة بـ٤٣ هدفا، بعدما سجل ٣٠ هدفا وصنع ١٣ آخرين، في مختلف البطولات.