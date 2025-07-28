آخر المستجدات ملف منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بملف منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء، و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة والدكتورة رشا مصلح رئيس فرع هيئة التأمين الصحي، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و لفيف من ممثلى الجهاز والجهات المعنية..

حيث بدأ الاجتماع باستعراض خطة معاينة المنشآت الصحية وذلك لمتابعة اشتراطات ومعايير التأمين الصحي GAHAR، وذلك لادراجها بالمنظومة والتى سيتم تطبيقها بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية ، وناقش " محافظ دمياط " موقف توفير أراضى لإنشاء وحدات صحية وكذا تطوير الوحدات القائمة وتطويعها وفقًا لهذه المعايير ، وذلك لدراسة مدى الوصول بتغطية جميع المناطق بهذه الخدمة

وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وذلك لوضع خطة عمل ، يتم من خلالها تنفيذ تلك الرؤى ، وبدأ العمل بما يتوافق مع محاور وإستراتيجية المنظومة، و تلافى أى معوقات قبل حدوثها بما يحقق مستهدفات التأمين الصحي الشامل الذى اطلقته الدولة المصرية نحو تقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين