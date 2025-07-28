انتشار رائحة غاز قوية في شوارع العمرانية.. شركة تاون جاس توضح الأسباب

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، بدء أعمال صيانة طارئة بشارع البحر الأعظم- أمام فندق سويس إن- بمحافظة الجيزة، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، بدءا من الساعة 11 مساءً، وحتى نهاية الأعمال.

وقالت الشركة اليوم أن سكان شارع 6 أكتوبر في منطقة أبو النمرس بالعمرانية يشعرون برائحة غاز قوية اليوم، وطالبتهم بعدم القلق من الأمر.

ووفقا لمنشور صادر عن الصفحة الرسمية للشركة، تهيب بالعملاء والسكان عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان وسلامة العملاء.

منشور تاون جاس

وتؤكد الشركة عدم انقطاع الغاز الطبيعي عن العملاء، وحرصًا منها على طمأنة الجميع، وجب التنويه بذلك، وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع طوارئ الشركة من أي هاتف أرضي على الرقم 129.