منها سيترون وأوربان .. سيارات عائلية 2025 في السوق المحلية

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C4، وجيتور داشينج ، وهافال H6، وتويوتا أوربان كروزر ، واوبل موكا .

اوبل موكا موديل 2025

تستمد سيارة اوبل موكا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل موكا موديل 2025

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 390 ألف جنيه .

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تنقل قوة سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبهات عزم دوران 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر .

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

هافال H6 موديل 2025

قوة سيارة هافال H6 موديل 2025 تصل إلي 140 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر .

هافال H6 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 179 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال H6 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هافال H6 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

جيتور داشينج موديل 2025

عزم دوران سيارة جيتور داشينج موديل 2025 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور داشينج موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 409 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 439 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2025 تباع بسعر مليون و 639 ألف جنيه .

سيتروين C4 موديل 2025

تتسارع سيارة سيتروين C4 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 155 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيتروين C4 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 415 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .