قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممثل النرويج بالأمم المتحدة: 50 دولة من بينها فرنسا تدعم قيام دولة فلسطينية
خطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء
الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية.. رسائل قوية من أبو العينين بمؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة.. ويؤكد: السيسي رسم الخط الأحمر ضد التهجير
3 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس
جناح أجنبي.. وكيل لاعبين يكشف مفاجأة بشأن صفقة جديدة في الزمالك
كرمه الرئيس السيسي.. من هو مساعد وزير الداخلية لـ«وسط الدلتا» الجديد؟
أبو العينين في مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالجيزة: لولا الرئيس السيسي لانتهت القضية الفلسطينية
نتنياهو يصر على هزيمة حماس.. و يؤكد: القتال ضد إيران لم ينته
بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء.. وفاة الشيخ صالح السقطي وكيل أوقاف سوهاج الأسبق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

شهدت أسواق الصرف المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 انخفاضا نسبيًا في سعر الدولار أمام الجنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المختلفة. 

وننشر أسعار الشراء والبيع كما وردت من المصادر البنكية.

سعر الدولار في البنوك اليوم:

البنك العقاري المصري العربي: شراء: 49.450 – بيع: 49.550

بنك التنمية الصناعية: شراء: 49.030 – بيع: 49.130

مصرف أبوظبى الإسلامى: شراء: 48.870 – بيع: 48.970

ميد بنك: شراء: 48.830 – بيع: 48.930

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء: 48.760 – بيع: 48.860

بنك التعمير والإسكان: شراء: 48.750 – بيع: 48.850

بنك مصر: شراء: 48.740 – بيع: 48.840

البنك الأهلي المصري: شراء: 48.740 – بيع: 48.840

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس): شراء: 48.730 – بيع: 48.773

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء: 48.730 – بيع: 48.830

المصرف العربى الدولى: شراء: 48.730 – بيع: 48.830

البنك المصرى الخليجى: شراء: 48.730 – بيع: 48.830

بنك الإسكندرية: شراء: 48.730 – بيع: 48.830

بنك البركة: شراء: 48.720 – بيع: 48.820

بنك قناة السويس: شراء: 48.720 – بيع: 48.820

المصرف المتحد: شراء: 48.720 – بيع: 48.820

البنك المركزى المصرى: شراء: 48.707 – بيع: 48.840

كريدى أجريكول: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

QNB الأهلي: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

بنك الكويت الوطني NBK: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

اتش اس بى سى HSBC: شراء: 48.700 – بيع: 48.800

أسواق الصرف المصرية أسواق الصرف المصرية اليوم الإثنين سعر الدولار سعر الدولار في البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

موعد انكسار درجات الحرارة بعد تخطيها الـ45؟

بعد تخطيها الـ45.. انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذا الموعد

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

عدادات الكهرباء

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟

أسعار السجائر

أسعار السجائر الآن في مصر بعد الزيادة الجديدة.. قائمة كاملة بالتحديثات

جانب من الزيارة

بعد زيارة محمد صلاح لمعبد ياباني.. هل يجوز شرعا للمسلم دخول المعابد والكنائس؟

ترشيحاتنا

أبناء الكنيسة الكاثوليكية

كنيسة السيدة العذراء بشبرا تنظم فعاليات المؤتمر السنوي الصيفي لخدمة التربية الدينية

نقيب الإعلاميين

نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل

عودة السودانيين وذويهم لوطنهم

السكة الحديد: مئات السودانيين وذويهم استقلوا قطار العودة متجهين إلى ميناء السد العالي النهري

بالصور

في الطبيخ وبالشاي الأخضر.. أغرب 7 طرق في استخدام الحلبة لإنقاص الوزن

الحلبة
الحلبة
الحلبة

ست اتجوزت رجلين في فرح واحد.. حالة غريبة تشعل السوشيال ميديا في العالم | اعرف القصة

تعدد الأزواج
تعدد الأزواج
تعدد الأزواج

محافظ الدقهلية يتواصل مع المواطنين من خط الشكاوى لحل أزمة مياه الشرب بالمنصورة

بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين
بيتصل بنفسه .. محافظ الدقهلية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنصورة لحل مشاكل المواطنين

سرطان وعقم واضطراب هرمونات.. كوارث استخدام الأطفال للمكياج والحنة| تفاصيل

مكياج الاطفال
مكياج الاطفال
مكياج الاطفال

فيديو

حقيقة زواج ابنة وائل جسار

وائل جسار يرد على إشاعة جواز بنته من وراه: بنتي لسه صغيرة ومفيش الكلام ده

إليسا

سألوني الناس.. إليسا تغني لـ زياد الرحباني في يوم جنازته

حقيقة ارتباط هدي المفتي

هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

المهندسة نورزاد

خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد