السباحة تتصدر ميداليات الفراعنة بدورة الألعاب الإفريقية للمدارس

نجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 المقامة حاليًا بالجزائر في حصد 16 ميدالية متنوعة مع ختام منافسات اليوم الاثنين للبطولة.

وجاءت ميداليات اليوم الثاني بواقع 9 ميداليات ذهبية وفضيتان و5 ميداليات برونزية يضاف ليها 3 ميداليات اليوم الأولي بواقع ذهبيتان و فضية.

وجاءت ميداليات اليوم الثاني على النحو التالى:

9 ميداليات متنوعة فى السباحة بواقع 6 ذهبيات وقضية وبرونزيتان حيث حصدت سلمى عطية على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات 50 م حرة سيدات وزين هشام علي على الميدالية الذهبية في منافسات 50 م فراشة رجال، فيما ذهبت الميدالية الفضية إلى مروان علي في منافسات 100 ظهر وفي نفس المنافسات توج زياد جمال عشري بالميدالية الذهبية.

أما في منافسات 400 م متنوع حصدت دارين عبد الحميد على الميدالية الذهبية بعدما جاءت في المركز الأول كما حصد إبرهيم شمس الدين على الميدالية الذهبية في منافسات 200 م صدر بينما حصد زميله حازم حسام في نفس المنافسات على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

بينما توجت رودينا رمضان بالميدالية الذهبية في منافسات 800 م حرة وفي منافسات 200 م فراشة جاءت ملك شاذلي في المركز الثالث وفازت بالميدالية البرونزية.. وبذلك تصدرت السباحة رصيد الفراعنة فى عدد الميداليات.

3 ميداليات في منافسات الأساليب لـ الووشو كونغ فو بواقع ذهبيتان لكل من عمار محمد إبراهيم،و مازن علي صبري، واالفضية للاعبه هاجر محمد أحمد.

ميداليتان برونزيتان في الملاكمة لكل من: آية حسن النجار في وزن 54 كجم وسلمى خفاجي في منافسات وزن 57 كجم فيما صعدت منة الله رضا إلى النهائي في منافسات 60 كجم.

وفي المصارعة فازت ملك عبد الرحمن المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 73 كجم، أما في الريشة الطائرة فقد حصد الفراعنة في منافسات فرق مختلط على الميدالية البرونزية.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، «ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو».