ارتفاع أرباح تاكسي دبي خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 32.7%

أظهرت البيانات المالية لشركة تاكسي دبي المدرجة في سوق دبي المالي، عن ارتفاع ربح فترة الربع الثاني من 2025 بنسبة 32.7% لأكثر من 105.3 مليون درهم.

ونمت إيرادات الفترة بنحو 17.6% إلى أكثر من 625 مليون درهم، مدفوعة بتوسيع الأسطول وزيادة عدد الرحلات.

وخلال النصف الأول، ارتفع صافي ربح تاكسي دبي على أساس سنوي بشكل هامشي بنحو 0.8% مسجلا 189 مليون درهم.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للنصف الأول بواقع 6.43 فلس للسهم بإجمالي يتجاوز 160.6 مليون درهم.

وحددت الشركة الـ 5 من أغسطس آخر تاريخ للاستحقاق فيما تاريخ الدفع في الـ 25 من نفس الشهر.