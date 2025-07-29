الأنبا باخوم يلتقي الدفعات الخمس من تكوين شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"

التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، الدفعات الخمس من تكوين شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.

شارك في اللقاء مسؤولو، وأعضاء لجنة التدريب بالإيبارشية البطريركية، بقيادة السيدة مي صليب، والفريق المعاون لها، والسيدة سونيا صليب، مديرة الدار.

التحلي بالرجاء

بدأ اللقاء بكلمة السيدة مي صليب، ثم قدمت السيدة سونيا صليب نبذة تعريفية عن دار سيدة السلام، والأنشطة والخدمات التي تقدمها، لأبناء وبنات ذوي الهمم دون استثناء أو تمييز، كما تحدثت أيضًا حول الأقسام الداخلية للدار.

وفي كلمته، قدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه وبناته، مؤكدًا أهمية السعي نحو الأفضل، مشيرًا إلى ضرورة التحلي بالرجاء في حياتنا، محذرًا جميع الحاضرين من شيطاني المقارنات، والذكريات.

تُقام فعاليات التكوين هذا العام بإشراف المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، وتنظيم لجنة التدريب بالإيبارشية البطريركية، في الفترة من الثاني عشر من يوليو الجاري، وحتى السادس عشر من أغسطس المقبل.

يتضمن التكوين محاضرات إعلامية، وتربوية، وحياتية، بالإضافة إلى محاضرات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومجالاته المتعددة.

ويُنظم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر تكوين شباب الميديا الكاثوليكي "CYM، للسنة الخامسة على التوالي، بمشاركة أبناء وبنات المرحلتين الإعدادية، والثانوية، من مختلف كنائس القاهرة، بهدف تكوين مسيحي كاثوليكي واعٍ، في المجالات والمهارات المختلفة.