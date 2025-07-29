الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر الطفل بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الطفل، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

رحلة للسماء

تُقام فعاليات المؤتمر تحت شعار "رحلة للسماء"، في الفترة من الثامن والعشرين، والثلاثين من يوليو الجاري، حيث يشارك في المؤتمر الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية.

وقدم صاحب النيافة كلمات التشجيع لأبناء وبنات المؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة، وقراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

كذلك، التقى راعي الإيبارشيّة خدام وخادمات المؤتمر، مشيرًا إلى ضرورة التفاني في الخدمة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم إلى الكنيسة، كما يتضمن المؤتمر أيضًا العديد من الفقرات الروحية.