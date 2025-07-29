فدوى عابد: أحببت شخصية سماح فى «فات الميعاد».. ولا أضع توقعات لأعماليl خاص

عبرت الفنانة فدوى عابد عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها “فات الميعاد”.

وقالت الفنانة فدوى عابد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سعيدة للغاية بالنجاح الذي حققه العمل، والتفاف المشاهدين حوله، وهذا الأمر يسعد أي فنان يشارك في العمل”.

وأضافت: “أما ردود الأفعال حول شخصية “سماح” شخصيًا، فأنا في غاية السعادة أن المشاهد أحب الشخصية، لأنني أحببتها”.

وتابعت: “أنا لا أضع أي توقعات للأعمال التي أشارك في بطولتها، فأجتهد في تقديم الشخصية وأترك التوفيق لله”.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل “فات الميعاد” بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.