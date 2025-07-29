بعد تصدره شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات فيلم «أحمد وأحمد» فى السينمات السعودية

تمكن فيلم “أحمد وأحمد” بطولة الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، من تصدر شباك التذاكر السعودي، الأسبوع الماضي.

وحقق فيلم "أحمد وأحمد" إيرادات بلغت 3 ملايين و400 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل 57 مليون جنيه مصري.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتبدأ أحداث الفيلم حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر وطلب يد (ضحى) للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.